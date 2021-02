'Fame Lab', le finali all'Università di Catania - Come iscriversi

Tre minuti per raccontare la scienza. La nuova edizione di “Famelab”, la decima del talent show per aspiranti divulgatori scientifici, è ai nastri di partenza. Sono state aperte le candidature per partecipare alle selezioni locali della competizione internazionale di comunicazione scientifica che ad aprile sarà ospitata, per il quinto anno consecutivo, dall’Università di Catania.

Partner dell’iniziativa sono il CNR - Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi, il Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia, l’INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania, l’INFN – Sezione di Catania e i Laboratori Nazionali del Sud, la European Physical Society - Young Minds Sezione di Catania, il Progetto Lauree Scientifiche e L’accademia Italiana per la Promozione della Matematica. Sono otto le città che nel 2021 hanno aderito all’iniziativa, oltre Catania, anche Ancona, Brescia, Camerino, Genova, Pisa, Sassari e Trieste.

Il 23 aprile si terrà la preselezione locale, mentre il 28 aprile i candidati che hanno superato la prima fase proveranno a staccare il pass per la finalissima. E come già annunciato nei mesi, per la prima volta, Catania ospiterà anche la finale nazionale in programma nel mese di giugno. I candidati hanno solo tre minuti per conquistare giudici e pubblico parlando di un tema scientifico che li appassiona e che raccontano con chiarezza, esattezza e carisma.

La competizione è stata ideata nel 2005 dal Cheltenham Science Festival e coinvolge oggi oltre 30 paesi in tutto il mondo e dal 2012 si svolge anche in Italia grazie alla collaborazione tra Psiquadro, coordinatore nazionale, e British Council Italia, l’ente culturale britannico che ne ha promosso la diffusione a livello globale. Dal 2012 ad oggi FameLab Italia ha toccato 20 città e coinvolto oltre mille giovani ricercatori grazie ad una collaborazione con più di 80 partner culturali tra università, istituti di ricerca e enti pubblici, società di comunicazione della scienza, musei e media partner.

Lo scorso anno Famelab Italia ha coinvolto 15 città in cui sono stati selezionati i 21 finalisti – tra questi anche gli etnei Valentina Rapicavoli e Giuseppe Ferrara - che hanno partecipato a luglio alla FameLab Masterclass, una intensiva scuola in comunicazione della scienza in vista della finale nazionale di Trieste. Per presentare le candidature vai sul sito dell’Università di Catania al seguente link.