In Sicilia il Salone dello Studente in versione digitale

Lunedì 1° marzo apre al pubblico il 1° Salone dello Studente digitale delle Isole. La storica iniziativa di “Campus Orienta - Il Salone dello Studente”, dopo 13 edizioni in presenza in Sicilia, fra Catania e Palermo, e una in Sardegna (a Cagliari nel gennaio 2020), in questo 2021 si trasferisce in uno spazio virtuale per assicurare agli studenti delle scuole di 2° grado la possibilità informarsi sulle scelte post-diploma.

Una kermesse on-line con 49 webinar interattivi per presentare università, accademie e Its, mondo delle professioni e della ricerca, e stand virtuali di atenei, accademie e istituti post-diploma per rispondere alle domande dei giovani.

Principali destinatari sono i 314.701 studenti di scuola secondaria superiore delle due isole (242.876 in Sicilia e 71.825 in Sardegna, fonte Miur), e in particolare gli iscritti al 4° e 5° anno, invitati a seguire l’iniziativa insieme ai loro istituti scolastici, agli insegnanti e alle loro famiglie.

La piattaforma interattiva www.salonedellostudente.it, da lunedì 1 a giovedì 4 marzo, propone a scuole e studenti webinar di università, accademie e Its (regionali e non) e stand virtuali, dove oltre lo schermo sono presenti live orientatori e counselor per rispondere agli interrogativi degli studenti sull’offerta didattica post-diploma, per aiutarli a comprendere meglio se stessi e ciò che vogliono fare in futuro.

Ogni presenza ai webinar, e ciascuna visita agli stand virtuali, riconosce sino a 60 minuti di Pcto. Campus Digital è così anche un’occasione per maturare numerose ore di Pcto, gli ex crediti formativi di alternanza scuola-lavoro che ogni studente deve per legge acquisire durante l’anno scolastico. Corposa la presenza delle maggiori istituzioni formative di Sicilia e Sardegna: a partire dalle Università di Catania (main partner dell’iniziativa), Palermo, Messina, Enna Kore e Sassari.

Il programma del Salone dello Studente Campus Orienta Digital delle Isole

Ai webinar (presentazioni di corsi di laurea, seminari sul mondo del lavoro, incontri di counseling collettivi e individuali) si assiste linkando su Sala Workshop, da lunedì 1° marzo a giovedì 4 dalle ore 9,10 alle 15,40. Gli stand di università, accademie e Its, dove parlare con orientatori e contattare le Segreterie Studenti dei singoli atenei, si visitano linkando su Parla con le Università. Per facilitare la navigazione sono previsti 7 percorsi virtuali in base alle priorità di ciascuno: Percorso Educazione Civica; Percorso Accademico; Percorso Esplorativo, Formazione Tecnica Superiore e Alta Formazione; Percorso Lavoro; Sbocchi Occupazionali e Professioni del Futuro; Vivere e Studiare all’Estero.

Ci sono anche Sportelli di Counseling didattico e professionale e Test su intelligenze multiple, lingua inglese, interessi scientifici e aree post-diploma. Iscrivendosi alla mail salonedellostudente@class.it si riceve un kit di pre-orientamento con strumenti e brevi manuali psico-pedagogici per mettere a punto le analisi delle proprie caratteristiche e i criteri delle scelte post-diploma.

La piattaforma si rivolge anche agli insegnanti con uno spazio dedicato: alla pagina www.salonedellostudente.it/docenti ci sono webinar di aggiornamento didattico e di attualità, come l’insegnamento durante e dopo la pandemia, l’intelligenza artificiale nella didattica e l’evoluzione del dialogo docente-discente.

L’intera iniziativa è navigabile in modo totalmente gratuito sulla piattaforma www.salonedellostudente.it Programma su: www.salonedellostudente.it/events/salone-dello-studente-delle-isole/, scaricabile in pdf.