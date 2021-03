Istituto De Amicis e Cutgana - Call of Poseidon, un progetto internazionale di educazione ambientale sull'acqua

L’Istituto comprensivo “De Amicis” di Tremestieri Etneo e il centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania lanciano, in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua, “Call of Poseidon”, un progetto internazionale di educazione ambientale sulle risorse idriche.

Il progetto, finanziato nell’ambito del programma europeo di istruzione e formazione “Erasmus Plus”, coinvolgerà gli studenti dell’istituto comprensivo, diretto dalla dirigente scolastica Tiziana Anna Palmieri, e della Svezia, Spagna e Croazia. Tra gli obiettivi del progetto, che avrà una durata triennale, quelli di fornire agli studenti delle scuole superiori di primo grado una maggiore conoscenza delle problematiche legate alla più preziosa tra le risorse ambientali come l’acqua (fonte di salute, di benessere e di energia) e, inoltre, di poter sviluppare attività di ricerca e azioni sui temi del cambiamento climatico e dei suoi effetti disastrosi, dell’inquinamento dei mari e dei fiumi e degli effetti sulla biodiversità marina e sulla salute umana.

Gli studenti saranno supportati nel campo della ricerca e della formazione dagli esperti del Cutgana dell’Università di Catania, da anni impegnato nella realizzazione di progetti di educazione ambientale e nella gestione di aree protette. Il progetto si terrà in lingua inglese e consentirà agli studenti di incontrare, conoscere e interagire con i compagni europei, ma anche di lavorare, documentarsi e confrontarsi sul tema dell’acqua come bene comune da preservare attraverso meeting online e possibilmente anche in presenza.