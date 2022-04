Università di Catania - Da aprile on line il nuovo Portale studenti

Lunedì 4 aprile sarà on line il nuovo Portale studenti Smart_Edu dell’Università di Catania, la piattaforma di gestione degli ordinamenti didattici e delle carriere degli studenti che consente a tutti gli utenti registrati di effettuare telematicamente tutte le procedure amministrative e didattiche, da PC, smartphone o tablet, senza doversi recare negli uffici dell’Ateneo.

Questo il commento del rettore Francesco Priolo: "Siamo davvero lieti di poter mettere a disposizione di tutti gli studenti e le studentesse una piattaforma rinnovata nella grafica e nei contenuti, sempre più accessibile e intuitiva, che è stata implementata tenendo conto delle loro segnalazioni e dei loro suggerimenti, con l’attivazione di nuovi servizi. Il lancio del nuovo portale Smart_Edu, realizzato dall’azienda Be Smart srl in stretta collaborazione con le nostre aree dei Servizi informativi, della Didattica e della Comunicazione, rientra in quel percorso che, come previsto dal Piano strategico quinquennale appena approvato, ci permetterà di giungere rapidamente ad una vera e propria transizione digitale di Ateneo, per garantire, tramite l’innovazione dei processi, una maggiore trasparenza e accessibilità dei dati, migliorare il monitoraggio delle carriere degli studenti e sperimentare nuove forme di erogazione della didattica".

Il Portale studenti (studenti.smartedu.unict.it) è il canale che permette di presentare da remoto le domande di ammissione ai corsi (pre e post laurea), di pagare le tasse universitarie e ottenere eventuali rimborsi, di gestire la carriera (immatricolazioni, iscrizioni, piano di studi, certificati, appelli, esami), di accedere ai servizi (prenotazione aule, tirocini, mobilità internazionale, trasporti).

I punti di forza del nuovo Portale vengono sintetizzati dall’ing. Filippo Quondam, Ceo e amministratore delegato di Be Smart, che considera importante l’esperienza ormai pluriennale di collaborazione a fianco di Unict, «con la possibilità di soddisfare al meglio le esigenze di uno dei più grandi atenei italiani».

E' arrivato anche il commento dell'amministratore delegato di Be Smart, Filippo Quondam: "La nuova interfaccia per l’utente offre un layout responsive e più leggero per una fruibilità ottimale anche da tablet e smartphone. L’organizzazione dei contenuti nelle pagine (menu, icone, suggerimenti), anche in versione multilingue, è più chiara e ottimizzata, nonché modificabile direttamente dall’Ateneo per ogni esigenza; tutti i percorsi sono stati rivisti funzionalmente al fine di semplificarne l’uso, riducendo i click e con il data entry contestuale".

Per la nuova versione di Smart_Edu è stata inoltre adottata una soluzione tecnica avanzata: il software è stato completamente riscritto e ciò ci permette di usufruire di nuove tecnologie che presentano maggiore resilienza e minori vulnerabilità, quali ad esempio Microsoft.Net e MVC. In particolare, il content engine di nuova generazione impiegato garantisce una maggiore velocità e un minor consumo di banda.