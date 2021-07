Università, al via le procedure per l’accesso alle lauree magistrali biennali

Sono aperte le iscrizioni ai 49 corsi di laurea magistrale biennale che l’Università di Catania offre ai laureati triennali che intendono proseguire i loro studi. L’ateneo catanese propone per l’anno accademico 2021-2022 40 corsi a numero non programmato e 9 a numero programmato, locale o nazionale (Professioni sanitarie).

Le domande di partecipazione alle selezioni devono essere effettuate entro il prossimo 30 agosto attraverso il Portale Studenti_Smart Edu.

I corsi di studio magistrali a numero programmato sono in tutto 9: Biotecnologie mediche, Scienze del testo per le professioni digitali, Psicologia, Scienze chimiche, Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, Scienze pedagogiche e progettazione educativa, Data Science for Management (in inglese), Scienze infermieristiche e ostetriche, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.

Per i corsi magistrali a numero non programmato occorre la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale tramite la valutazione del curriculum e, se necessario, di colloqui individuali.

I corsi a numero non programmato: Biotecnologie agrarie, Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, Direzione aziendale, Economia e Management del Territorio e del Turismo, Finanza aziendale, Physics, Chemical Engineering for Industrial Sustainability, Ingegneria civile delle acque e dei trasporti, Ingegneria civile strutturale e geotecnica, Ingegneria gestionale, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Mechanical Engineering, Automation Engineering and Control of Complex Systems, Electrical Engineering, Electronic Engineering, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria informatica, Informatica, Matematica, Biologia ambientale, Biologia sperimentale e applicata, Scienze geofisiche, Scienze geologiche, Global Politics and Euro-Mediterranean Relations, Internazionalizzazione delle relazioni commerciali, Management della pubblica amministrazione, Politiche e servizi sociali, Sociologia delle reti, dell'informazione e dell'innovazione, Storia e cultura dei Paesi mediterranei, Archeologia, Comunicazione della cultura e dello spettacolo, Filologia classica, Filologia moderna, Lingue e Letterature comparate, Lingue per la cooperazione internazionale, Scienze filosofiche, Storia dell'arte e beni culturali e Scienze linguistiche per l'intercultura e la formazione.