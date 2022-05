Notte Europea dei Musei - L'Università di Catania apre il Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane

L’Università di Catania aderisce alla Notte europea dei Musei e per l’occasione ha previsto per sabato 14 maggio un’apertura serale del Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane.

L'evento, che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005, giunge quest'anno alla sua 12.ma edizione e prevede l'apertura serale e gratuita dei musei europei che aderiscono all'iniziativa.

Il Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane, presente al piano terra del Palazzo centrale dell’Università di Catania, sabato 14 maggio, sarà aperto gratuitamente dalle 17 alle 23, consentendo ai visitatori di ammirare un “assaggio” di tutto ciò che è esposto nelle varie strutture museali universitarie già esistenti (Monastero dei Benedettini, Orto Botanico, Museo di Zoologia e Casa delle farfalle, Villa Zingali Tetto, Torre Biologica, Città della Scienza): collezioni, raccolte, patrimonio storico-artistico, ma anche tradizioni della ricerca e ritratti e testimonianze di grandi personalità dell’Ateneo.

Mercoledì 18 maggio, inoltre, si terrà la “Giornata Internazionale dei Musei - Il potere dei Musei”, istituita dall’International Council of Museum nel 1977 per sviluppare consapevolezza del ruolo dei musei nella società. Anche in questa occasione il Museo dei Saperi resterà aperto anche nel pomeriggio.