Start Cup Catania, al via l’edizione 2023 della gara tra progetti imprenditoriali innovativi

Ai nastri di partenza l’edizione 2023 della Start Cup Catania, la competizione tra idee imprenditoriali proposte da team provenienti dal mondo universitario e della ricerca pubblica.

Scadranno infatti il prossimo 10 settembre i termini per partecipare al bando pubblicato sul sito dell’Università di Catania (www.unict.it), al quale può concorrere chiunque voglia sostenere concretamente il proprio progetto d’impresa, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, caratterizzato da tangibili elementi di originalità, innovazione e da un alto contenuto di conoscenza tecnica o tecnologica connessa al mondo universitario e della ricerca.

L’iniziativa è promossa dall'Area della Terza Missione dell'Università etnea e si propone di sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di innovazione e conoscenza, nonché di promuovere lo sviluppo economico del territorio.

Nella prima fase del ‘contest’ saranno selezionate sino a un massimo di otto idee imprenditoriali innovative che accederanno alla seconda fase dell'iniziativa: in questo ‘step’, i team qualificati riceveranno assistenza qualificata per la stesura del business plan che parteciperà alla competizione finale.

I team vincitori della business plan competition avranno la possibilità di assicurarsi, come nelle precedenti edizioni, premi in denaro finalizzati alla realizzazione del proprio progetto imprenditoriale: 10 mila euro messi in palio da Confindustria Catania e Free Mind Foundry srl per il primo premio, 5 mila e 4 mila rispettivamente per il secondo e il terzo.

Il primo classificato potrà inoltre usufruire di un percorso di incubazione di 6 mesi offerto da Futurea srl. La Start Cup Catania può inoltre contare sul sostegno di una sempre più nutrita schiera di partner che a vario titolo concorrono alla riuscita dell’iniziativa: tra questi anche Banca del Fucino, Ance Catania, Eht ScpA, Fratelli Arena srl, Management Advisor srl, Ontario srl, Cna Catania, Nova Food srl, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, CentoCinquanta srl, Ethic srls, Gruppo Altea srl e Isola Catania Impresa Sociale srl.

Ma non è tutto: le migliori idee d’impresa si garantiranno la partecipazione alla Start Cup Sicilia, nell’ambito della quale si contenderanno, con i vincitori delle competizioni locali di Palermo, Messina ed Enna, l’accesso alla finale del PNI 2023, il Premio Nazionale per l’Innovazione, che quest’anno si terrà a Milano il 30 novembre, su iniziativa congiunta delle università Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Bocconi e Statale di Milano.