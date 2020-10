Università di Catania - 17 docenti etnei nominati membri dell'Anvur

Diciassette docenti dell’Università di Catania sono stati nominati dal Consiglio direttivo dell’Anvur quali componenti dei Gruppi di esperti della Valutazione.

La prof.ssa Lina Scalisi, ordinario di Storia Moderna al Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, è stata nominata coordinatrice del Gruppo di esperti della Valutazione per l’Area 11a – Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche. Nell’Area 11a anche la docente Maria Tomarchio, ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale al Dipartimento di Scienze della Formazione.

Gli altri componenti. Per l’Area 4 – Scienze della Terra la docente Rosanna Maniscalco (associato di Geologia stratigrafica e Sedimentologia al Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali); per l’Area 5 – Scienze biologiche i docenti Rosaria Acquaviva (associato di Biologia farmaceutica al Dipartimento di Scienze del farmaco) e Vittorio Calabrese (ordinario di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica al Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche); per l’Area 6 – Scienze mediche i docenti Andrea Di Cataldo (associato di Pediatria generale e specialistica al Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale) e Giuseppe Micali (ordinario di Malattie cutanee e veneree al Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche).

Per l’Area 7 – Scienze agrarie e veterinarie sono stati nominati componenti i docenti Claudia Arcidiacono (ordinario di Costruzioni rurali e territorio agroforestale) e Feliciana Licciardello (ricercatore di Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali), entrambe del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente; per l’Area 8a – Architettura il docente Giuseppe Margani (associato di Architettura tecnica al Dipartimento di Ingegneria civile e architettura); per l’Area 8b – Ingegneria civile il docente Giuseppe Pezzinga (ordinario di Idraulica al Dipartimento di Ingegneria civile e architettura).

Per l’Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche sono stati nominati i docenti Andrea Manganaro (associato di Letteratura italiana) e Stefania Rimini (associato di Discipline dello Spettacolo), entrambi del Dipartimento di Scienze umanistiche; per l’Area 12 – Scienze giuridiche i docenti Antonio Guidara (associato di Diritto Tributario), e Ugo Antonino Salanitro (ordinario di Diritto privato), entrambi al Dipartimento di Giurisprudenza; per l’Area 14 – Scienze politiche e sociali i docenti Giuseppe Astuto (ordinario di Storia delle istituzioni politiche) e Agata Daniela Melfa (associato di Storia e istituzioni dell’Africa) al Dipartimento di Scienze politiche e sociali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’Anvur cura la valutazione esterna della qualità delle attività delle Università e degli Enti di Ricerca destinatari di finanziamenti pubblici e indirizza le attività dei Nuclei di valutazione e, inoltre, valuta l’efficacia e l’efficienza dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e innovazione.