Università di Catania - Digital Career Days

Dal 28 al 30 settembre gli studenti potranno conoscere le aziende aderenti e inviare la propria candidatura tramite piattaforma web, oltre a fruire gratuitamente di una serie di momenti formativi e di orientamento. I candidati potranno finalizzare il percorso di recruiting presso l’università in data 1 ottobre.

Tra le aziende presenti, il cui profilo - completo di posizioni aperte - sarà visualizzabile sul sito dedicato, vi sono: Lavoropiù, Mazars, PwC, Siveco, ETT Solutions e tante altre realtà nazionali ed internazionali.

Le adesioni sono ancora in corso. Il programma degli appuntamenti online prevede webinar dedicati al tema dell’ottimizzazione della ricerca di lavoro, che forniscano utili strumenti a tutti i candidati desiderosi di dare una spinta alla propria carriera.

Tra questi vi sono gli “Start Hub Lab”, veri e propri laboratori per comprendere e usare le proprie soft skills nel mondo del lavoro, attraverso giochi pratici e testimonianze concrete promosse dalle aziende. Per tutta la durata dell’evento digital i partecipanti potranno prenotare consulenze individuali a cura dei recruiters di Start Hub, specializzati nel settore digital&tech e non solo. L’evento si rivolge infatti agli iscritti a tutte le facoltà dell’Università degli Studi di Catania.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La seconda parte dei Digital Career Days dell’Università degli Studi di Catania è prevista in data 1 ottobre, con l’obiettivo che si svolga “in presenza” presso la sede dell’Università. Nel rispetto delle norme governative di contenimento del rischio, i candidati avranno l’opportunità di entrare in contatto reale con le aziende pronte a offrire opportunità di carriera per il loro futuro. I partecipanti verranno avvisati per tempo qualora si decidesse di svolgere anche questa seconda giornata online. Info: https://catania.digitalcareerdays.it/?csb.