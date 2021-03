Università di Catania e Messina - Convenzione per il 'Master in Diritto delle Pubbliche Amministrazioni'

«Una collaborazione importante per la crescita dei nostri giovani e dei nostri territori» hanno detto i rettori Francesco Priolo e Salvatore Cuzzocrea nel corso della firma della convenzione per l’attuazione del master in Diritto delle Pubbliche Amministrazioni