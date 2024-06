Università di Catania e Mit insieme per la salvaguardia delle coste

Con il patrocinio dell'Università degli Studi di Catania e del Massachusetts Institute of Technology (Mit), prende il via a Siracusa la Summer School "Reinventing Coastal Wetlands". Un'iniziativa di rilevanza internazionale che riunisce studenti da tutto il mondo per affrontare le sfide legate alla gestione sostenibile delle zone umide costiere in un contesto di cambiamento climatico.

La Summer School, che si terrà dal 14 al 28 giugno, offrirà ai partecipanti un'esperienza di apprendimento unica, combinando lezioni teoriche, workshop interattivi, attività pratiche e visite sul campo. Gli studenti avranno l'opportunità di confrontarsi con alcuni dei massimi esperti internazionali nei campi dell'oceanografia, dell'ingegneria civile, dell'architettura, delle scienze ambientali e dell'archeologia.

Il programma accademico sarà inaugurato ufficialmente il 17 giugno presso il Palazzo Impellizzeri di Siracusa, con la partecipazione di illustri relatori provenienti da entrambe le sponde dell'Atlantico.

Tra questi, Enrico Foti, professore di Idraulica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università degli Studi di Catania, e la Paola Malanotte-Rizzoli, professoressa di Oceanografia Fisica presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Atmosferiche e Planetarie del Mit.

Le lezioni saranno tenute da professori del calibro di Robert D. van der Hilst, Andrew J. Whittle, Heidi Nepf e Admir Masic del Mit, Agustin Sanchez- Arcilla, coordinatore internazionale del progetto europeo Rest-Coast, oltre a rinomati accademici dell'Università degli Studi di Catania.

Oltre alle lezioni in aula, il programma include escursioni nelle riserve naturali della Sicilia sud-orientale, come la Riserva Naturale Saline di Vendicari e la Riserva Naturale Orientata Oasi Faunistica di Vendicari. Queste attività sul campo permetteranno ai partecipanti di osservare da vicino le zone umide costiere e di comprendere meglio le strategie per la loro tutela e valorizzazione.

"Questa Summer School rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare le nuove generazioni sull'urgenza di proteggere le nostre zone umide costiere", - ha dichiarato Foti - Attraverso la collaborazione internazionale e la ricerca avanzata, possiamo trovare soluzioni innovative per affrontare i cambiamenti climatici e preservare questi ecosistemi preziosi per il futuro del nostro pianeta".