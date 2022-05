Università di Catania - Palio d’Ateneo 2022

Torna il Palio d’Ateneo, la tradizionale Festa dello sport universitario, a base di sano agonismo e di tanta goliardia, che si terrà i prossimi 12 e 13 maggio negli impianti sportivi del Cus Catania, alla Cittadella universitaria, e nel villaggio turistico “Le Capannine”.

La XVII edizione del ‘Palio’ è organizzata dal Cus con la collaborazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell’Università di Catania, ed è aperta agli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico in corso, ma anche ai docenti e al personale tecnico amministrativo, suddivisi in squadre in rappresentanza di ciascun dipartimento. In questa occasione, per le intere giornate di giovedì e venerdì prossimi saranno sospese tutte le attività didattiche.

Giovedì 12 maggio le rappresentative si sfideranno in tornei di beach tennis, beach volley, beach soccer, tamburelli, tiro alla fune su spiaggia, canoa K2, ‘dragone’ zavorrato, cross training beach ma anche un classico da bar, come lo scopone scientifico.

L’indomani, venerdì 13, gli impianti della cittadella ospiteranno gare di atletica (400 m, 600 m, 100, 800, staffetta 4x100, staffetta con i sacchi), tiro alla fune on the green, pallavolo, calcio a 5, calcio a 8, basket, flag rugby, tennis tavolo, arrampicata sportiva, Cross-training, e inoltre sfide di scacchi, calcio balilla, briscola e limbo.