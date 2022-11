Giovani socialisti: "Contro la violenza sulle donne saremo spina nel fianco alle istituzioni regionali"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

La Federazione dei Giovani Socialisti di Sicilia intende non limitare la sua azione politica contro la violenza degli uomini sulle donne alla sola commemorazione. Il 25 novembre deve rappresentare una presa di consapevolezza. Per questo i giovani socialisti siciliani, dopo gli incontri conoscitivi coi centri antiviolenza del catanese, intende farsi carico della battaglia politica, almeno a livello regionale, di sostegno alla causa. La violenza sulle donne rappresenta ancora oggi una piaga molto diffusa. Diffusa e taciuta dalla politica, se non per le ricorrenze o per qualche intervista. I giovani socialisti vogliono invece essere spina nel fianco e ricordare alle istituzioni la necessità di operare ed essere al sostegno delle volontarie e dei volontari che ogni giorno, a proprie spese, soccorrono, accolgono e proteggono donne oggetto di violenza. Sia fisica che psicologica. “Per questo – afferma il segretario regionale FGS, Mattia Carramusa – tampineremo le istituzioni regionali al fine di ottenere lo stanziamento di fondi cospicui a sostegno di queste realtà, che servono alle donne e alla società. Valuteremo l’opportunità di chiedere un’audizione all’Assemblea Regionale Siciliana per presentare le difficoltà e chiedere, per queste donne e questi centri, mezzi e strumenti idonei per continuare a salvare le donne”. Afferma inoltre la vicesegretaria regionale Diana Puglisi: “In nessun caso e per nessuna ragione deve essere colpevolizzata o stigmatizzata una donna per le violenze subite. È sbagliato, inaccettabile e intollerabile. Il ragionamento per cui la donna ‘se l’è cercata’ o ‘accetta’ era mostruoso sotto il fascismo, figuriamoci oggi! Le donne che subiscono violenza e vessazioni hanno paura e non si fidano di società ed istituzioni: questo deve assolutamente cambiare”.