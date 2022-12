Gran galà della canoa siciliana: premiati anche gli atleti della Tecnonaval di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Al consueto Gran galà della canoa siciliana, momento conclusivo della stagione agonistica in cui si fanno i bilanci delle prestazioni sportive avute durante l'anno, sono stati premiati gli atleti della Tecnonaval Team Canoa A.S.D. Salvatore Montemaggiore, Pietro Lo Bianco, Antonio Arizzi, Giulia Impallomeni, Giorgia Trimarchi, Francesco Lannino, Emanuel Irosa, Noemi Pirrello, Sofia Raffa, Francesco Tantillo, Samuele Lazzara. Premiato anche il Tecnico Roberto Cordovi Vazquez per la sua grande professionalità ed i risultati raggiunti con la A.S.D. Tecnonaval Team Canoa. "La nostra missione non è soltanto quella di formare giovani ragazzi e ragazze alla vita sportivo - agonistica, ma è anche educare alla convivenza civile, al rispetto interpersonale e delle regole, all'inclusività e all'accoglienza. Nonostante i genitori siano fondamentali nell'accompagnare i propri figli verso il mondo dello sport, spesso, però, ci capita di dover rieducare i genitori stessi che si sovrappongono alla figura dell'allenatore e/o della dirigenza societaria" questo il commento del Direttore Sportivo Adriano Palazzotto, presente alla premiazione.