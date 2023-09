Grande debutto in Spagna per il giovane dj/producer catanese Jadoo live a La sénia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il giovane dj/producer catanese Jadoo ha portato la sua musica in Spagna (La Sénia – Valencia). Un grande successo grazie al suo dj set live ed alla sua performance ricca di un concentrato di energia che ha fatto ballare il suo pubblico spagnolo. Jadoo ha incentrato il suo live show risaltando il suo sound fresco, innovativo e caratterizzato da sonorità Techno e Melodic Techno. Il producer durante la serata ha inoltre onorato la sua terra d’origine lanciando al pubblico due t-shirt FC CATANIA. “E’ una grande emozione ed enorme soddisfazione portare la mia musica in Spagna, in quanto il genere Techno/Melodic Techno non è molto ascoltato nei club di quella zona. Perciò far conoscere il mio stile/genere in “esclusiva” è ancora più appagante.” Jadoo Il suo debutto in Spagna è stato preceduto da diverse uscite discografiche dell’artista che hanno ottenuto un’attenzione non indifferente anche nel territorio spagnolo. Ricordiamo tra i suoi singoli “It’s Going Down” (Gas Records), “To The Beat” (Semantic Sounds), “In The Maze” (Brazility) e "Holograms" (Bass Box Recordings) presentato in anteprima non solo in Spagna ma anche in Svizzera. A breve in uscita il prossimo singolo. Andrea Pipitone in arte JADOO è un DJ e produttore italiano nato nel 1998 a Catania. Suona e produce musica House / Tech House e le sue canzoni sono sempre alla ricerca di originalità ed innovazione. Il suo lancio professionale avviene nel 2018 suonando come dj resident nei club più importanti della sua città, Catania. Nel 2021 la sua traccia “Drums On Fire'' entra nella classifica Beatport ''Hype Picks'' come una delle migliori nuove uscite Tech House. Il 2022 è l'anno più importante, debuttando ufficialmente all'estero e si esibisce al “Ministry Of Sound” a Londra e ad Amsterdam durante l'ADE 2022. Recentemente si è esibito come guest in Spagna e Svizzera. Nei prossimi mesi continuerà a far conoscere la sua musica in altre parti del mondo e sono tante le date in fase di programmazione. Segui JADOO instagram.com/isjadoomusic facebook.com/DJJADOO https://spoti.fi/3HJK0OH