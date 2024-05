Giarre, concluso il primo ciclo di incontri sul compostaggio domestico

Si è concluso con grande successo di partecipazione il primo ciclo di incontri informativi sul compostaggio organizzato dal Comune di Giarre con il supporto operativo della Igm, la società che ha in appalto la gestione del servizio di igiene ambientale in città. L'obiettivo era quello di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di questa pratica per la tutela dell'ambiente e la salute del suolo, e l'iniziativa ha registrato una partecipazione numerosa e attiva. Ai partecipanti sono stati consegnati gli attestati di partecipazione, che permetteranno loro di beneficiare di importanti sgravi sulla Tari. Il Sindaco Leo Cantarella, presente all'evento, ha ringraziato i corsisti per l'interesse dimostrato. L'iniziativa, avviata il 14 maggio scorso, rappresenta un'importante occasione per creare una comunità più consapevole e attiva nella tutela dell'ambiente. Attraverso un front office con l'utenza, a cui hanno preso parte l'assessore all'Ambiente Giuseppe Cavallaro, il funzionario comunale Carmelo Torrisi, Elio D'Amico, presidente dell'Associazione Economia Circolare, e Giusy Rannone, sono state fornite informazioni su come compostare correttamente, sia in casa che in contesti comunitari. Sono state proiettate slides, distribuiti materiale informativo come brochure e volantini contenenti guide pratiche e consigli utili. L'obiettivo primario era quello di creare un dialogo aperto con i cittadini, rispondendo alle loro domande e raccogliendo dubbi e suggerimenti sul compostaggio domestico. Il sindaco Leo Cantarella ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'iniziativa, che ha registrato una larga partecipazione. "E’ nostra intenzione - ha detto - fare ancora di più e per questo a settembre prossimo la formazione riprenderà con altri momenti di approfondimento sul tema della differenziata. Attraverso la collaborazione tra cittadini, enti locali e associazioni ambientaliste, è possibile diffondere la cultura del compostaggio e contribuire a costruire un futuro più sostenibile per la città di Giarre. Il compostaggio è una pratica semplice e accessibile a tutti, che può essere facilmente attuata anche in contesti urbani. Compostando i rifiuti organici si riduce significativamente la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, con un notevole beneficio per l'ambiente".

“Il primo ciclo di incontri sul compostaggio – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Giuseppe Cavallaro - rappresenta un passo avanti importante per la tutela dell'ambiente a Giarre. L'amministrazione comunale, in collaborazione con i cittadini e le associazioni ambientaliste, continuerà a promuovere pratiche sostenibili e a costruire un futuro più verde per la città. "Il successo del primo ciclo di incontri – conclude Luca Di Pasquale, responsabile della Igm - dimostra il crescente interesse dei cittadini di Giarre verso le tematiche ambientali e la loro disponibilità a fare la propria parte per un futuro più sostenibile. L'amministrazione comunale, incoraggiata dai risultati ottenuti, con il nostro supporto aziendale è pronta a proseguire il suo impegno nella promozione del compostaggio e di altre pratiche ecocompatibili, con l'obiettivo di trasformare Giarre in una città più verde e vivibile".