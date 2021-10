Nasce il distretto produttivo del vino in Sicilia

Nasce il Distretto Produttivo del Vino di Sicilia. Si è infatti concluso l'iter di riconoscimento con la firma del relativo decreto da parte dell'Assessore regionale alle Attività Produttive Mimmo Turano. "Il Distretto Produttivo - si legge in una nota della Strada del vino Terre Sicane, tra i promotori dell'iniziativa - nasce come espressione della capacità del sistema delle Imprese e delle Istituzioni di sviluppare e promuovere una progettualità strategica. Il primo passo è stato raggiunto con successo, a conferma che gli obiettivi del nostro programma di sviluppo, qualità, etica e innovazione, erano nella giusta direzione!. "Auspichiamo, al più presto, di interloquire con la Regione Siciliana - aggiunge il presidente della Strada del Vino Terre Sicane Gunter Di Giovanna -, al fine di pianificare strategie utili per la valorizzazione del territorio, anche in vista della programmazione comunitaria 2021/2027, e per creare sinergie e collaborazioni con Enti e Istituzioni, in grado di sviluppare e promuovere iniziative e attività per lo sviluppo, anche a livello internazionale, dell'intera filiera produttiva".