Enerklima a Key Energy 2023, Priolo: “Le competenze elemento cruciale per la transizione energetica”

Accompagnare la transizione ecologica incentivando gli investimenti verso le energie rinnovabili, proporre processi e prodotti a minor impatto ambientale. Enerklima sceglie il K.EY Energy 2023, (The Energy Transition Expo) per presentare tutte le evoluzioni tecnologiche di mercato offerte dai brand di eccellenza e lanciare un nuovo messaggio per sviluppare una filiera sostenibile. Il K.EY Energy, che si svolgerà a Rimini dal 22 al 24 marzo, rappresenta uno degli eventi europei più importanti del settore energetico dedicato alle connessioni fra stakeholders, associazioni e aziende, un incubatore di idee e di progetti innovativi utile a creare nuove opportunità di business. Nel 2030 il 72% della generazione di energia elettrica dovrà provenire da fonti rinnovabili. Questo dato rappresenta una sfida globale che richiede un impegno senza precedenti da parte di tutti i settori della società, soprattutto da parte delle imprese.

"Le imprese hanno un ruolo cruciale in questo momento storico, devono accompagnare con responsabilità la transizione energetica - afferma Riccardo Priolo CEO di Enerklima - ma il perno di tutto sono le persone e le loro competenze. Non ci può essere infatti transizione energetica senza un capitale umano formato e preparato. Lo sviluppo di fonti rinnovabili richiede non solo tecnologie innovative, ma anche capacità specifiche per la loro implementazione e manutenzione. Noi di Enerklima crediamo fortemente nella formazione continua e nella collaborazione tra diverse realtà del territorio per sviluppare competenze e fornire soluzioni ad hoc per ogni contesto. La crescita della filiera sostenibile italiana parte dalla formazione e dagli aggiornamenti costanti per offrire soluzioni personalizzate per ogni cliente, garantendo sempre la massima indipendenza e trasparenza. K.ey Energy 2023 sarà l’occasione per organizzare focus tematici su comunità energetiche rinnovabili, agrivoltaico e impianti commerciali. I nostri esperti forniranno soluzioni efficaci analizzando questi tre settori in via di sviluppo, offrendo un'opportunità unica di conoscere le ultime novità in questi ambiti".

K.EY Energy non è soltanto una piattaforma di business, ma rappresenta un'opportunità di formazione e informazione per i partecipanti, offrendo una vasta gamma di conferenze, seminari e workshop sul tema dell'energia e sulla transizione energetica in corso. Sono tanti gli appuntamenti organizzati da Enerklima presso lo stand 105 del padiglione D3. Per l’occasione l'azienda presenterà la sua nuova veste grafica con un nuovo logo e un sito web completamente rinnovato per un processo di acquisto più semplice e veloce. Durante le giornate del 22, 23 e 24 marzo sarà inoltre possibile prenotare incontri "one to one" con gli agenti di Enerklima provenienti da tutte le regioni italiane.