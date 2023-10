Fotovoltaico in crescita: forum internazionale in Sicilia per le soluzioni sull’Agrisolare

Accelerare il processo per il raggiungimento degli obiettivi comuni e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, sostenere il comparto agricolo e supportare quotidianamente tecnici, installatori e progettisti. Il Forum internazionale “Fotovoltaico e Agrisolare verso un futuro sostenibile: strumenti e opportunità del PNRR” organizzato da Enerklima, in collaborazione con Huawei e Coldiretti Sicilia, ha registrato più di 450 presenze. L’evento che si è svolto martedì 3 ottobre a Giarre presso Radicepura, ha riunito gli attori chiave attivi nel settore delle energie rinnovabili. Un appuntamento che ha approfondito le potenzialità del Bando Parco Agrisolare già arrivato a quota 12mila domande, sottolineando l’importanza delle sinergie per raggiungere gli obiettivi del PNRR.

Al centro del dibattito, che ha coinvolto istituzioni e associazioni di categoria, le soluzioni pensate da Huawei per la misura che prevede uno stanziamento dal 50% all’80% a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Riccardo Priolo, CEO di Enerklima nel suo intervento di benvenuto ha posto l'accento sull'importante ruolo svolto da tutta la filiera: elemento unificante tra i principali produttori e le multinazionali. Un impegno quello di installatori, progettisti e aziende, utile a concretizzare la volontà politica del Governo in azioni pratiche legate al fabbisogno energetico del Paese. L’evento ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra imprese, istituzioni, associazioni ed esperti del settore nel promuovere l'innovazione e lo sviluppo sostenibile portando sul tavolo le diverse esigenze dei protagonisti di questo processo. Il dibattito è iniziato con i saluti di Jack Tong, Direttore Generale Digital Power Business di Huawei Italia, che ha affrontato le potenzialità di sviluppo del mercato sul settore del fotovoltaico, sottolineando la necessità per l’Italia di rendersi energeticamente indipendente. Un impegno che include l'espansione dell'energia solare, eolica e idroelettrica, nonché l'implementazione di politiche per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di carbonio.

Il dibattito è poi proseguito con l’intervento di Manlio Messina Vice -capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, che ha anticipato le prossime azioni del governo su PNRR ed efficientamento energetico del Paese. Il Deputato ha sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo e l’ascolto degli stakeholder. A dare voce al comparto agricolo è stato Francesco Ferreri Presidente di Coldiretti Sicilia. L'agroalimentare costituisce la componente più significativa del PIL nazionale ed è la principale voce nelle esportazioni. Il Presidente Ferreri ha evidenziato l’importanza di integrare nei processi aziendali agricoli un sistema che non influisca negativamente, ma che piuttosto miri a migliorare l'efficienza e la sostenibilità. Le spese energetiche per le aziende agricole rappresentano oltre il 20% dei costi variabili, con percentuali ancora più elevate in alcuni sottosettori. L'approccio dell'Agrisolare e di soluzioni come quelle presentate durante il Forum, consente alle aziende di ridurre il loro impatto ambientale e di conseguenza di abbattere i costi, contribuendo così a mitigare gli effetti sui cambiamenti climatici. La seconda parte del Forum è stata dedicata alle soluzioni di Huawei con una nuova gamma pensata per l’Agrisolare condotta da Valerio Ciccariello, Product and Solution Manager di Huawei Italia. Grande spazio anche al settore C&I in continua evoluzione con la presentazione di del “case study” che ha coinvolto l’azienda Energia Italia SPA diventata a emissioni zero a partire dal 5 settembre. A dare la sua testimonianza è stato il Presidente Sandro Giglia. L’evento si è concluso con i saluti di Sofia Fucha Account Manager di Huawei per Enerklima e con la visita nel truck Huawei Fusion Solar. L'evento ha dimostrato il forte impegno di Enerklima, Huawei e Coldiretti Sicilia nel contribuire a un futuro sostenibile attraverso soluzioni innovative e dibattiti informativi.