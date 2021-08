A Catania via alla piantumazione di limoni, fichi e melograni con un progetto di "frutteto solidale"

Sono 120 le nuove piante di limoni, fichi e melograni che saranno impiantati nei due frutteti solidali realizzati in Sicilia da P&G Italia e New Fdm, con il supporto operativo di AzzeroCo2, nell'ambito del programma di cittadinanza d'impresa "P&G per l'Italia". Entrambi con lo stesso obiettivo: dare vita a progetti capaci di coniugare attenzione per l'ambiente, tutela della biodiversità e inclusione sociale, restituendo nuovo valore al territorio e ai suoi cittadini. Il primo frutteto, a Modica, è infatti curato dalla Coop Sociale A. Portogallo, che offre supporto alle persone svantaggiate e con disabilità. Mentre il secondo, a Catania, dal consorzio "Le Galline Felici", che da sempre mette al centro del suo operato il rispetto per la natura e per le persone. I due frutteti solidali in Sicilia sono gli ultimi nati dalla collaborazione di P&G Italia e AzzeroCo2, che hanno già realizzato altri due progetti di riforestazione e rigenerazione urbana: uno a Reggio Emilia e uno a Santa Marinella (Roma), mettendo a dimora un totale di mille alberi, in grado di assorbire complessivamente circa 990 tonnellate di CO2, e restituendo ai cittadini nuove aree verdi, tutte da vivere.