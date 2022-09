Aci Castello, incontro aperto sull'importanza delle aree marine protette

Giorno 16 settembre 2022, alle ore 18, nei locali della sede dell’area marina protetta “Isola dei Ciclopi” (via Dante, 28 – 95021 Aci Castello) , la capitaneria di porto di Catania e l’ente gestore hanno organizzato un incontro aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di valorizzare le “buone norme” che regolano la fruizione delle aree marine potette. L'intento principale è quello di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di questi “polmoni blu”. Nel corso dell’evento sarà proiettato il nuovo spot istituzionale sulle Aree marine protette, realizzato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica, che mette in risalto l’attività di tutela ambientale condotta sul territorio dalla guardia costiera.