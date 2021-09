Un dipinto con vernice "antismog" nell'ex rimessa Amt

In occasione dello sciopero globale per il clima del 24 settembre, ha fatto tappa a Catania l'artista e attivista ambientale Elena Zecchin con il suo "Buchi Bianchi tour". Una serie di murales realizzati con la vernice "Airlite", pittura minerale per interni ed esterni che "pulisce" l'aria da inquinanti come le polveri sottili, formaldeide e da tutte le sostanze chimiche nocive. L’artista è originaria di Alessandria e si è laureata quest’anno in Graphic Design e Art Direction alla Naba di Milano. Il suo tour prevede come tappe le 10 città più inquinate d'Italia. A Catania il murales antismog è stato realizzato all'interno dell'ex rimessa AMT di via Plebiscito, un museo a cielo aperto che già da tempo ospita opere di street art. L’artista, dopo aver concluso la tappa catanese del tour ha dichiarato: “Catania è una città meravigliosa ma abbandonata a se stessa. È stato importante per me fare tappa qui perché vedo la rabbia necessaria nei giovani per cambiare le cose e tanta, troppa, resistenza nei loro confronti e nei confronti della transizione ecologica. Spero che possiamo unirci da nord a sud per rendere queste città distrutte più vivibili e dare una speranza alla mia generazione”. Il progetto è stato realizzato grazie al supporto del circolo Legambiente Giovani Catania e del movimento Fridays for Future Catania, protagonista dello sciopero del 24 settembre. "Ringraziamo di cuore Elena - ha dichiarato la referente locale del Coordinamento giovani di Legambiente, Martina Magnano - per essere arrivata fin qui per realizzare la sua opera. Questo murales antismog, rappresenta un simbolo importante per la città di Catania, in quanto si propone di essere il primo di una lunga collezione che Fridays for Future e Legambiente pianificano di realizzare già da un po' ". Attualmente, infatti, gli attivisti ambientali sono alla ricerca di muri, in stato degradato e nei punti nevralgici della città, che possano ospitare le prossime opere d’arte a base di vernice "Airlite": è possibile inviare le proprie segnalazioni alla mail legambientect@yahoo.it