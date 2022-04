A Massanunziata riapre il parco di monte Ceraulo

Dal 25 Aprile 2022 una nuova storia ha avuto inizio alle pendici sud dell’Etna, esattamente nell’altura di Monte Ceraulo, 17 ettari tra il centro di Mascalucia e la frazione di Massannunziata, nati dalla sovrapposizione di diverse colate prodotte da Monte Arso e testimonianza di quel bosco etneo scampato alla edificazione diffusa e disordinata degli ultimi cinquant’anni ad una quota media di 500 metri. Un primo passo verso la rigenerazione sostenibile di un territorio e di un prezioso bene comune è stato compiuto. Dodici associazioni, dopo la manifestazione d’interesse di un anno fa al bando comunale per la gestione del parco, si sono raggruppate per costituire “Gli Amici del Parco Monte Ceraulo” e condividere con l’amministrazione comunale l’intenzione di attivare una collaborazione specifica per la riapertura del sito all’insegna della tutela ambientale, nonché per la valorizzazione dell’intero sito con l’obiettivo di gestire la libera fruizione e pianificare insieme eventuali attività straordinarie di promozione. Il Sindaco Vincenzo Magra, nonché l’assessore competente Damiano Marchese e ancor prima l’assessore Antonella Cinardo, hanno voluto promuovere la partecipazione nelle varie forme associative per la valorizzazione dei beni comuni, supportati dei dirigenti Alfio Raffaele Gibilisco e Antonio Giardina, rispettivamente a capo degli uffici del patrimonio e dei servizi manutentivi. La reciproca volontà e caparbietà mostrata e alimentata con Gli Amici del Parco Monte Ceraulo ha reso possibile la sottoscrizione del Patto di Collaborazione il 21 scorso, che ha dato il via all’apertura odierna. Da oggi per i prossimi sei mesi ogni sabato e domenica dalle ore 10 fino ad un’ora prima del tramonto quanti si recheranno in visita a Monte Ceraulo potranno effettuare un itinerario escursionistico attraverso i suoi sentieri dedicati e scoprire il bosco dominato da querce e lecci con una elevata biodiversità, in cui sono presenti diversi specie animali e vegetali esclusive. La parte del bosco attrezzata a parco è idonea per una fruizione di un'intera giornata, adatta anche ai diversamente abili; qui si può usufruire di un’area, in cui sono presenti, oltre i servizi, panche e sedili e per i più piccoli di giochi. L'ingresso all’area attrezzata riservato ai diversamente abili è dalla provinciale per Nicolosi (via Pulei n.70), subito dopo il primo svincolo per Pedara. Quanti si recheranno in auto potranno lasciare il mezzo nel parcheggio della provinciale (ubicato fra i due svincoli per Pedara in prossimità di via dei Normanni) e raggiungere l’area attrezzata attraverso il sentiero adiacente la provinciale o percorrere il sentiero ad anello all’interno del bosco. Sul prolungamento di via dei Normanni attraverso una strada rurale non percorribile ai mezzi a motore è possibile raggiungere un secondo ingresso, collegato attraverso la via Galileo Galilei al parcheggio della delegazione comunale di Massannunziata.