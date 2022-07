Estate sicura, i consigli della polizia per quanti andranno in vacanza

In estate aumenta per tutti il desiderio di viaggiare e tanti di noi nelle prossime settimane lasceremo le case per recarci presso le mete turistiche.

La polizia, oltre a garantire la sicurezza dei cittadini mediante il pattugliamento del territorio, ha pensato di fornire ai cittadini alcuni consigli utili a prevenire possibili intrusioni.

Eccoli nel dettaglio

- prima di lasciare l'abitazione assicurarsi che tutti gli infissi siano chiusi e che la porta d'ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate

- evitare di rendere noto, mediante pubblicazione sui social network, che si sta partendo ed evitare la pubblicazione di foto, storie, commenti e programmi di viaggio, nonchè le mete, le date di rientro ed ogni altra notizia che possa fornire ai malintenzionati informazioni utili per capire quando introdursi in casa

- avvisare della partenza i vicini di casa affinchè facciano attenzione a rumori sospetti o a persone sconosciute che si potrebbero aggirare

- chiedere al vicino di prendere la posta in modo tale che l'accumulo all'interno della cassetta possa dare segnale di casa disabitata in quel determinato periodo

- evitare di lasciare all'interno dell'abitazione somme di denaro, gioielli, oggetti di valore

- fotografare ogni bene che potrebbe eventualmente essere oggetto di furto in modo che si possa consegnare, in caso di furto, l'immagine da inserire nella bacheca online

- se non si hanno considerare l'installazione di porte blindate, sistemi di videosorveglianza o antifurto

- nel caso in cui, di ritorno dalle vacanze, si dovesse trovare la porta aperta o semichiusa, chiamare immediatamente il 112 e non introdursi in casa; il tutto per non scatenare una eventuale violenta reazione del ladro o dei ladri che potrebbero trovarsi all'interno

- nel caso in cui al rientro in casa si dovesse trovare la casa a soqquadro per la presenza dei ladri, si consiglia di non toccare nulla e chiamare la polizia in modo che non si compromettano eventuali fonti di prova

Al seguente link ecco il video pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato.