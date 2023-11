Il futuro dell’arte in Sicilia prende forma grazie al progetto “Young putia - Sicily and sicilians 3.0”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Parte oggi il progetto “Young Putia - Sicily and Sicilians 3.0”, una bottega di comunità artistica dedicata a giovani creativi siciliani, nonché una piattaforma artistico-culturale che celebra le eccellenze della Sicilia attraverso la promozione e la valorizzazione dei talenti emergenti. Questo progetto è stato selezionato nell'ambito della call "riGenerazione Futuro", attualmente in corso sulla piattaforma di crowdfunding e social innovation Produzioni dal Basso. L’iniziativa, che mira a generare valore nelle Regioni Calabria e Sicilia sostenendo progetti innovativi, durevoli e sostenibili in ambito turistico e culturale, proposti da realtà del Terzo settore operanti in quei territori, è promossa da Associazione Civita e realizzata grazie al contributo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L’obiettivo del progetto siciliano è quello di trasformare una “Putìa” (termine che storicamente identifica un piccolo negozio per la vendita di merci o una bottega adibita a laboratorio artigianale) nel centro storico di Palermo in un trampolino per giovani artisti, dando vita ad un’esperienza unica promuovendo la cultura e la creatività siciliane. La mission si concentra principalmente sulla valorizzazione del patrimonio isolano, contribuendo ad attirare sul territorio un numero crescente di turisti interessati a tour culturali e artistici durante le stagioni autunnali e primaverili. Se il progetto raccoglierà tramite donazioni sulla piattaforma Produzioni dal Basso almeno il 40% delle risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione, potrà beneficiare di un co-finanziamento (pari al 60% del budget) da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Per accedere a tutti i progetti di "riGenerazione Futuro" le cui campagne di crowdfunding sono attualmente in corso, clicca qui: https://www.produzionidalbasso.com/network/di/rigenerazione-futuro/%252523progetti-rigenerazione-futuro#ferroviestatoitaliano-initiative