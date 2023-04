Il pianista Gianfranco Pappalardo Fiumara ospite al Royal di Bruxelles in un concerto per la famiglia reale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Un lungo tour quello che vede Pappalardo Fiumara, noto pianista catanese, interprete di J.S.Bach esibirsi per tutto il 2023 in ben 6 paesi nelle più importanti sale quali a Bruxelles per la famiglia Reale al Conservatorio Royal il 24 settembre, nuovamente alla Carnegie Hall di New York il 18 gennaio 2024 in un recital dedicato a Bach, il 28 ottobre a City Mexico con la Filarmonica di Stato ed ancora in Zagabria per l’ accademia di alta formazione musicale, a Parigi alla Sorbona riceverà il premio alla Carriera Fornier e si esibirà in un concerto dal titolo Bellini e Rossini a Parigi. Ed ancora per l’ orchestra di Stato bulgara con il Concerto in sol minore di Paisiello. Non mancheranno gli appuntamenti italiani fra i quali la Sala Verdi di Milano in una celebrazione internazionale dedicata a J.S.Bach a dicembre 2023, al Teatro Donizetti di Bergamo , ad ottobre presso Conservatorio Scarlatti di Palermo, dove il Maestro è ordinario di Cattedra e da recente responsabile dell'Ufficio internazionalizzazione ed Erasmus, con il concerto per pianoforte ed orchestra di Salieri ed ancora a Catania il prossimo 3 novembre per le celebrazioni belliniane, manifestazione inserita fra quelle direttamente promosse dalla Regione siciliana. “Sono emozioni uniche – dichiara il pianista – ritornare ad esibirmi quale solista in celebri sale quale quella della Carnegie Hall dove mi riservano sempre un felice successo. Ed un onore senza pari suonare per la famiglia Reale a Bruxelles, per me è la seconda volta. La prima volta nel 1996 conobbi Re Alberto II. Eseguirò per loro un programma italiano È un onore per me portare la musica italiana all’estero , da Bellini a Rossini, da Salieri a Paisiello. La musica italiana rappresenta il baricentro della scuola italiana nel mondo”.