in libreria il primo romanzo dell'autrice catanese jessica celso: "amore di fiele"

"Amore di fiele" La vita di Adam Rotten sembra essere perfetta. Ha un lavoro che gli piace, compete come pugile a livello nazionale, e le donne cascano tutte ai suoi piedi. Ma un segreto lo tiene ancorato al passato. Un segreto di cui solo il suo migliore amico, Kaleb, conosce la natura e a causa del quale ha dovuto rinunciare per sempre all'amore della sua vita, Camilla. L'unica donna che abbia mai amato. L'unica che ancora ami. Ma ci penserà un inaspettato invito a nozze a distruggere tutta quella apparente perfezione: Kaleb e Camilla, infatti, si sposano. Ma cosa ha costretto Adam a rinunciare a Camilla? E perché lei, che non ha mai nutrito molta simpatia nei confronti dell'amico, alla fine lo sposa? In un intreccio di colpi di scena, passione e tensione crescente, il destino troverà il modo di far incontrare ancora una volta la vita dei tre protagonisti e darà finalmente voce alla verità. Perché non tutto è sempre così come appare.