James May: Our man in italy , una serie Amazon prime che valorizza Catania e il gioco Sicanium

La prestigiosa serie “James May : Our Man in Italy” disponibile su Amazon Prime dal 15 Luglio facendo tappa in Italia, come prima tappa approda in trinacria. Nella città di Palermo è in compagnia della guida Claudia. Dopo aver visitato la chiesa della Martorana e la Fontana Pretoria, il prestigioso conduttore internazionale si sposta nella città che ha come simbolo l'elefante. Proprio sotto la fontana dell'elefante "u Liotru" elogia le bellezze della città etnea a partire dal bellissimo Duomo di Catania, sotto la protezione di Sant'Agata. Dopo aver raccontato la storia della Santa, il conduttore si sposta in una bottega "Siculamente" per comprare una coppola tradizionale e visita la sommità dell’Etna insieme ad un esperto vulcanologo. Non mancano quindi i tour fra i vigneti del territorio etneo e la visita di Castelmola ove prova a suonare la Ciaramedda. James fa quindi ritorno a Palermo e sul punti di partire, riceve da Claudia uno speciale dono che è il racconto della Sicilia da portare sempre con sè. Tale dono è il Sicanium, il gioco da tavolo con app innovativa realizzato nel 2019 dalla giovane PMI innovativa iinformatica del mezzogiorno che ha sede a Trapani e Catania, innovativa opera editoriale realizzata dai giovani del nostro territorio che racconta tramite la gamificazione le peculiarità del territorio. Il giovanissimo IT Manager e ricercatore catanese Diego Sinitò, fra gli autori dell'opera Sicanium e della relativa app racconta “Da catanese sono orgoglioso della scelta di James May di scegliere catania ed il paesaggio Etneo per il racconto della sicilia” dice Diego Sinitò, IT Manager dell’azienda iInformatica e sviluppatore dell’applicativo Sicanium che aggiunge “ Oltre ad avere il piacere di vedere valorizzati il nostro paesaggio montuoso e la cattedrale di Sant'Agata è stato emozionante vedere apparire nelle scene il nostro gioco, sviluppato nel 2019, che conferma la nostra vision e impegno nella valorizzazione territoriale innovativa. Ciò si aggiunge alla nostra recente vittoria del dicembre 2021 del premio nazionale Top of the Pid 2021 Mirabilia per l’innovazione turistica". Proprio in questi giorni la pagina nazionale del progetto Mirabilia Network delle Camere di commercio italiane, ha raccontatato il giovane team della iInformatica in un video sulla sua pagina ufficiale, per dar luce al valore delle iniziative dei giovani del nostro territorio.