L'Elfo ha pubblicato il nuovo video-episodio estratto da "milord": ecco il singolo "fragili"

Dopo la pubblicazione del primo video-episodio "Insonnia", in collaborazione con Giuliana Cascone, l’artista catanese L’Elfo torna con "FRAGILI", secondo estratto dal nuovo progetto discografico "MILORD", in arrivo prossimamente. "FRAGILI" è disponibile dal 3 dicembre in digitale e su YouTube con il video ufficiale per Magnitudo (powered by Time Records). La produzione del brano è a cura di Angio e Erre, che accompagneranno L’Elfo nel percorso verso il suo nuovo Ep, creando episodio dopo episodio la giusta atmosfera per le storie, i momenti e le diverse sfumature dell’amore descritte dall’artista. "FRAGILI" rappresenta la seconda uscita di sette, contenute in un concept Ep che presto vedrà la luce e che seguirà cronologicamente l’uscita di "Vangelo II Luka", l’ultimo album dell’artista pubblicato per Universal Music Italia l’11 settembre 2020. "Ogni episodio dell'Ep "MILORD" contiene una parte di me, è un pezzo del mio cuore. In Fragili c’è tutta la sofferenza legata alla nostalgia e ai ricordi, in questa storia più ampia che si lega ai sentimenti e alle mie esperienze". - L'Elfo In questo secondo video a cura di Graziano Piazza, l’estetica si modifica rispetto a Insonnia, con un cambio di prospettiva, andando più a fondo nel sondare le instabilità e le debolezze della coppia. Una nuova conferma per L’Elfo che sperimenta rime, temi e flow nuovi nell’indagare gli aspetti delle relazioni sentimentali. https://www.youtube.com/watch?v=LMd1bGbAsOM