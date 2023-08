La battaglia di Matteo D’abrosca: uguaglianza e inclusione per le persone con disabilità a Catania e in Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Matteo D’Abrosca, 22 enne, attivista e “ragazzo” delle Istituzioni che ha dedicato gran parte della sua vita a promuovere la giustizia sociale, i diritti umani e l’inclusione. In questo articolo, desideriamo condividere con voi il percorso finora intrapreso da Matteo D’Abrosca, evidenziando l’importanza di affrontare le sfide che ancora affliggono Catania, la Sicilia e l’intera Italia. Fin dalla giovane età, Matteo D’Abrosca ha creduto fermamente nell’idea che ciascuno di noi abbia la responsabilità di contribuire al benessere della società in cui viviamo. Questo principio lo ha spinto a intraprendere un percorso come attivista, lavorando sul campo per migliorare la vita delle persone, specialmente di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio. Le esperienze iniziali di Matteo D’Abrosca sono state caratterizzate da iniziative locali e regionali, ma con il tempo ha ampliato il proprio raggio d’azione. Si è impegnato in numerose campagne a livello nazionale e internazionale, lavorando per promuovere i diritti delle persone con disabilità, combattere l’antisemitismo, contrastare il bullismo e affrontando persino la sua personale battaglia contro il linfoma trasformando la malattia in una battaglia non più personale ma per tutti i pazienti di oncologia pediatrica e chi vive una disabilità. Una delle tappe fondamentali del percorso di Matteo D’Abrosca è stata la sua visita alla Casa Bianca nel novembre 2019, dove ha avuto l’onore di essere ospite d’onore del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump a soli 18 anni. Questa esperienza gli ha permesso di conoscere da vicino la legislazione statunitense in materia di politiche sulla disabilità e di collaborare con figure di spicco nel campo dei diritti umani. D’Abrosca ha anche svolto un ruolo significativo come Collaboratore della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante il governo Conte I, contribuendo attivamente all’elaborazione di politiche inclusive e alla promozione della giustizia sociale a livello nazionale. L’impegno di Matteo D’Abrosca si è esteso anche in Europa dove è stato ricevuto lo scorso maggio dai Vertici del Parlamento e Commissione UE e nel resto del mondo dove ha avuto l’opportunità di collaborare con importanti leader, come l’ex Primo Ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, per promuovere politiche di inclusione, uguaglianza e arricchimenti delle relazioni bilaterali e dai numerosi inviti da parte dei Governi Esteri. E ora, Matteo D’Abrosca rivolge la sua attenzione a Catania e alla Sicilia. Questa meravigliosa terra ricca di storia e cultura è, purtroppo, segnata da disuguaglianze che non possono essere ignorate. È suo desiderio visitare presto Catania per incontrare i cittadini e le istituzioni locali per discutere di come affrontare le sfide che ancora affliggono questa regione sensibilizzando le politiche della disabilità. È imperativo che lo Stato sia presente e attivo nella promozione della giustizia sociale e dell’uguaglianza, garantendo che ogni cittadino abbia accesso alle stesse opportunità, indipendentemente dallo sfondo o dalla condizione sociale. La Sicilia ha un potenziale straordinario, e insieme si può lavorare per costruire un futuro migliore, in cui l’uguaglianza e la giustizia sociale siano realtà tangibili per tutti. Matteo D’Abrosca condividerà presto ulteriori dettagli sulla sua visita a Catania, e auspichiamo che tutti possiamo unirci per un futuro più luminoso.