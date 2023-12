Luca Parmitano su focus tv per la giornata nazionale dello spazio, il 16 dicembre 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio del 16 Dicembre, Focus TV propone un’intera serata dedicata alle scienze astronautiche. Alle 22:00 andrà in onda il programma di divulgazione scientifica, scritto e condotto da Luigi Bignami, “Con Luca Parmitano, dalla Terra alla Luna - Il futuro dell’esplorazione spaziale”. Il programma, prodotto da RTI in collaborazione con Skylight Italia, è diretto da Michelangelo Mignosa ed è stato realizzato con il supporto tecnico dell’ESA, European Space Agency, del CERN di Ginevra e dall’azienda aerospaziale italo-francese Thales Alenia Space. Skylight Italia, fondata dal produttore Fabio Fagone e diretta da Maria Pencina, non è nuova a produzioni di questo genere. Infatti nel 2020 ha prodotto Space Beyond, per la regia di Francesco Cannavà, il documentario sulla missione spaziale Beyond dello stesso astronauta ESA Luca Parmitano, finalista ai Nastri d’Argento 2021 e nominato tra i migliori 5 documentari scientifici al mondo al MIPDOC di Cannes. Negli oltre 50 minuti verranno trattati i maggiori temi di interesse legati all’astronautica contemporanea: dal futuro della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, alle nuove missioni lunari e marziane. Grazie al racconto dell’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano, ripercorreremo le sue più importanti “passeggiate spaziali”; quella legata alla riparazione dell’AMS-02, in cui avremo anche la testimonianza di Corrado Gargiulo, Chief Engineer del CERN; e quella, quasi fatale, in cui il malfunzionamento del suo casco lo portò molto vicino alla morte. Infine, con l’ausilio di Walter Cugno e Franco Fenoglio di Thales Alenia Space vedremo le novità ingegneristiche dei nuovi moduli destinati agli astronauti nelle future missioni lunari.