"Mandorli in fiore" : il nuovo romanzo di Silvia Maira

“Mandorli in fiore” “Ciò che ti rende giovane sono i sogni da realizzare e le emozioni che riesci ancora a sentire nel cuore.” Alla vigilia delle ferie estive, Ida Russo, giornalista del settimanale milanese Noi Magazine, per il quale cura la rubrica Ricordi, riceve una mail. Convinta a godersi le meritate vacanze, dopo un intenso e travagliato anno di lavoro, Ida è ben decisa a non aprirla, ma c’è qualcosa nell’oggetto che l’attira. Clicca più per curiosità che per reale interesse, ma il contenuto ha qualcosa di speciale, che la rapisce, a tal punto che decide di comporre il numero di telefono indicato in calce. Quella telefonata le farà conoscere Lillo De Luca, originario di un paese dell’entroterra siciliano, che le racconterà un’intensa storia di vita e la farà tornare indietro, come in un film, nel secondo dopoguerra. Ida coglierà l’occasione per andare in Sicilia, ad ascoltare da vicino i racconti di Lillo. Amori, amicizie, gioie e dolori, racconti di una vita povera e semplice e una piccola casa immersa nel verde della campagna, circondata dagli alberi di mandorlo, la faranno appassionare alla vita dell’uomo e le offriranno lo spunto per riflettere sulla sua, resa vuota dopo che il fidanzato Dario l’ha lasciata dall’oggi al domani senza un perché. Una storia delicata, in cui si respira il sapore della semplicità, tratta da racconti di vita vera.