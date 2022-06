Allerta arancione per possibili ondate di Calore su Catania

Sarà una giornata da bollino arancione sul fronte delle temperature. Su Latina, Palermo e Catania, il ministero della Salute prevede "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Allerta caldo anche per Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso. Per questi capoluoghiè stato emanato il bollino rosso, livello tre, grado massimo dell'allerta per l'afa. Si prevedono per la giornata di oggi possibili ondate di calore "con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche",come riporta il bollettino del caldo del ministero della Salute.