Anche sabato si conferma giornata da "bollino rosso": allerta meteo su Catania

Anche per la giornata di domani, 30 ottobre, la Protezione civile regionale ha emanato un bollettino di allerta meteo rossa in relazione al rischio idraulico ed idrogeologico, che riguarda l'intera Sicilia orientale: da Siracusa a Messina, passando ovviamente per Catania. In tutta la fascia ionica si potranno avere temporali, anche di forte intensità, con attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Continueranno ad imperversare anche le onde e non si fermeranno le mareggiate lungo le coste esposte. Si raccomanda quindi la massima prudenza e di limitare gli spostamenti, fino a quando il ciclone Apollo non avrà definitivamente abbandonato l'Isola.