Meteo: fino a giovedì caldo intenso anche su Catania

L’anticiclone africano rimane ben saldo alle latitudini mediterranee e "protegge" la Sicilia da eventuali perturbazioni, determinando condizioni di stabilità e caldo piuttosto intenso.

"Fino a martedì il cielo sopra la regione si manterrà sereno - spiega il meterologo di 3bmeteo.com Lorenzo Badelino - o, al più, leggermente offuscato dal passaggio di sottili velature. Le temperature saranno elevate, con punte anche di 36/37°C sulle zone interne. A Palermo attesi valori fino a 29°C, ad Agrigento 31°C, a Messina 32°C, 33°C a Catania. Mercoledì le velature tenderanno ad ispessirsi e verso sera qualche isolato piovasco potrà fare la sua comparsa, giusto sulla zona etnea. Il caldo rimarrà intenso e le temperature non subiranno variazioni significative rispetto alle 24 ore precedenti. Anche giovedì - conclude Badelino - sarà una giornata stabile, in prevalenza soleggiata e calda, mentre venerdì l’ingresso di correnti settentrionali potrà determinare un ridimensionamento delle temperature, con caldo in attenuazione ma tempo sempre prevalentemente sereno".