Previsioni meteo, in arrivo la prima intensa ondata di caldo dell’estate 2023

Cambia tutto sulla Sicilia: dopo che per diverse settimane l’isola aveva fatto i conti con instabilità atmosferica diffusa e persistente, registrando il più piovoso mese di maggio degli ultimi cento anni, ed un inizio giugno ancora piovoso e con temperature di poco sotto media. E’ arrivato dunque il momento per l’anticiclone africano di riprendersi la scena sul Mediterraneo centrale, favorendo generali condizioni di bel tempo ma nel contempo anche la prima intensa ondata di caldo dell’estate 2023. Sono le previsioni del meteorologo Francesco Costa di 3Bmeteo.com

Tuttavia non sembra essere duratura; nello specifico le giornate più calde della settimana saranno mercoledì, ma soprattutto giovedì e venerdìì, quando le temperature sul capoluogo Palermo ed hinterland raggiungeranno i 33-34°C (ma non escluse punte anche superiori sull’entroterra). Previste altresì massime fino a 31-32°C sulla città di Messina, mentre sulla piana di Catania e sull’Agrigentino si potranno raggiungere 35-37°C, ma con picchi di 40°C non esclusi sulle zone lontane dal mare.

Da segnalare altresì afa piuttosto accentuata in particolare nelle aree costiere dove si faranno anche sentire elevati tassi di umidità. Come detto questa ondata di caldo non sarà duratura, tanto che già nel weekend è atteso uno smorzamento quantomeno parziale della canicola grazie ai venti di tramontana. Il prezzo da pagare sarà però qualche occasionale rovescio o temporale più probabile sul versante tirrenico.