Meteo: caldo africano anche nel weekend, ma da lunedì si cambia

L'ondata di caldo africano continua ad interessare la Sicilia, con caldo e afa intensi. Temperature massime che fino a domenica raggiungeranno punte di 38-39°C nell'entroterra regionale, specie tra Agrigentino, Ennese, Nisseno, Catanese e Ragusano. Valori che rimarranno più contenuti lungo la costa, ma con elevati tassi di umidità, facendo percepire maggiormente afa e condizioni di disagio fisico, specie durante le ore notturne. "Caldo che - spiega il meteolorogo di 3bmeteo.com Alessandro Conigliaro - nel corso della prossima settimana tenderà ad attenuarsi per l'indebolimento del campo di alta pressione, favorendo l'arrivo di correnti più fresche di origine atlantica. Temperature che torneranno in linea con i valori tipici del periodo, con massime che si assesteranno intorno ai 29-31°C lungo la fascia costiera". Vento in graduale rinforzo dai quadranti settentrionali, con maestrale che nel corso della giornata di lunedì risulterà moderato o teso. Anche a Catania prosegue l'ondata di caldo africano, con temperature massime fino a 33-34°C e afa particolarmente accentuata durante le ore serali e notturne. Caldo che da lunedì tenderà ad attenuarsi, con valori in diminuzione verso i valori tipici del periodo. Dunque atteso caldo moderato e meno afoso.