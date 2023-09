Meteo, l'autunno prende tempo: torna il bel tempo con temperature in aumento

Altro che autunno, si torna in estate con punte di 30 gradi fino ai primi di ottobre. Edoardo Ferrara, esperto di 3bmeteo.com disegna le previsioni per le prossime giornate. "In Sicilia oggi il tempo si manterrà instabile a causa della circolazione ciclonica sullo Ionio, con nubi frequenti associate a qualche rovescio o temporale sparso più frequente tra Catanese, Palermitano e Messinese e, meno, sull'Agrigentino dove potranno verificarsi maggiori aperture. Mercoledì tempo in miglioramento, pur con ancora qualche occasionale rovescio non escluso sul versante sudorientale dell'isola, specie tra Ragusano e Gelese", dice Ferrara.

"Sarà il preludio ad un giovedì di sostanziale bel tempo, mentre venerdì non si esclude qualche nuovo rovescio o temporale sparso ancora una volta soprattutto sui settori centro-orientali della Sicilia, specie tra Ennese, Ragusano, Siracusano e Catanese, oltre che sui rilievi Etnei - prosegue il meteorologo -. Nel weekend l'alta pressione dovrebbe rimontare con maggiore decisione con ripristino della stabilità atmosferica un po' ovunque, al più isolati brevi rovesci pomeridiani sul Ragusano. Clima a tratti abbastanza fresco per il periodo fino a mercoledì, specie lato tirrenico e ionico dove le massime potrebbero non superare i 26-27 gradi, valori a tratti anche sotto le medie del periodo. Nel weekend caldo in intensificazione ma senza eccessi. Da segnalare inoltre venti a tratti sostenuti da Nord-Nordest fino a mercoledì compreso, con mari mossi o molto mossi al largo, in attenuazione da giovedì".