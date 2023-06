Previsioni meteo in Sicilia, in arrivo correnti calde nord africane

Le ultime piogge si attarderanno oggi sulla Sicilia settentrionale e su quella ionica, anche con qualche temporale, a causa di un residuo afflusso di correnti da nordovest che precederanno però l’arrivo dell’anticiclone già nell’imminente weekend. Sono le previsioni meteo di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Inizialmente si tratterà di una fase stabile ma non particolarmente calda, tanto che il fine settimana trascorrerà in prevalenza soleggiato ma con temperature nella norma, senza eccessi di calore. Non si andrà infatti oltre i 30/32°C, valori che potranno essere raggiunti sulle zone interne del Catanese e sull’Agrigentino, mentre su Palermitano e Messinese non si supereranno i 26/29°C.

Dalla prossima settimana invece cominceranno ad affluire correnti più calde nord africane all’interno dell’anticiclone e alla stabilità atmosferica si affiancherà un aumento delle temperature giorno dopo giorno. Il tempo rimarrà soleggiato e il caldo potrà divenire piuttosto intenso tra mercoledì e giovedì prossimi, con temperature massime diffusamente intorno ai 32/35°, localmente superiori sulle zone interne delle province di Catania e Agrigento.