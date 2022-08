Previsioni meteo, cieli tersi e instabilità pomeridiana con probabili acquazzoni

Dal punto di vista meteorologico ritroveremo condizioni di alta pressione prevalente sul territorio siciliano, che determinerà soleggiamento diffuso e caldo estivo molto prossimo alle medie climatiche tipiche per il periodo. Instabilità di calore (acquazzoni o veloci temporali) a ciclo pomeridiano interesserà l'entroterra delle province di Enna e Catania (principalmente in Comprensorio etneo qui con puntuali grandinate e colpi di vento) nonché più sporadicamente l'entroterra posto a cavallo tra le province di Caltanissetta, Agrigento e Ragusa. La situazione, al momento, non sembra pronosticare cambiamenti significativi nel corso della settimana di Ferragosto; occorrerà comunque restare aggiornati. E' quanto previsto Meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com

Nella provincia etnea, ci attende un weekend con cieli tersi al mattino e in serata su Catania, maggiore variabilità in termini di nubi invece nel corso del pomeriggio. Locale e veloce instabilità pomeridiana bagnerà i paesi interni della provincia prospicienti l'Etna; non escluso un rapido piovasco sul Capoluogo nel pomeriggio di sabato 6 agosto. Estremi termici giornalieri sui 25-33°C; venti al più moderati tra pomeriggio e prima sera.