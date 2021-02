Temperature "polari" in provincia di Catania, oggi la giornata più fredda

I venti provenienti dalla Russia hanno fatto diminuire drasticamente le temperature anche in Sicilia Orientale, portando la colonnina di mercurio sotto lo zero in provincia di Catania. La neve è caduta copiosa sul versante nord dell'Etna, imbiancando Linguaglossa e Castiglione di Sicilia. Dal lato meridionale, le precipitazioni sono state solo un accenno, grazie anche al "cono" di protezione offerto dallo stesso vulcano. La giornata più fredda, dopo una domenica da brividi, dovrebbe essere proprio quella di oggi lunedì 15 febbraio, con temperature massime inferiori ai 10 gradi anche nelle ore più calde. Valori più caldi sono attesi nel resto della settimana. Mosso lo Jonio con venti molto forti da nord e nord-est che faranno registrare un significativo incremento del moto ondoso.