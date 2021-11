Il maltempo non lascia la Sicilia, previsti rovesci e forti temporali su Catania

Il vortice di bassa pressione, presente ormai da giorni sul Mediterraneo occidentale, sta mostrando i suoi effetti anche tra le due isole maggiori del nostro Paese. Nello specifico, la Sicilia è la regione maggiormente colpita dal maltempo con temporali e nubifragi su diverse zone dell’isola dove, specie nelle ultime ore, diversi fenomeni temporaleschi molto intensi, spesso a sfondo grandinigeno, hanno scaricato al suolo ingenti quantitativi di precipitazione. Tuttavia, le piogge ed i temporali, saranno gli assoluti protagonisti anche durante i prossimi giorni interessando a più riprese tutto il territorio regionale. E' quanto previsto dall'esperto di 3Bmeteo, il meteorologo Gaetano Genovese.

Un graduale, seppur temporaneo, miglioramento del tempo è atteso durante il fine settimana, quando si avrà una pausa delle precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie sia nei valori massimi che nei valori minimi, risultando lievemente superiori alle medie tipiche della seconda decade di novembre. Ventilazione sostenuta dai quadranti orientali con raffiche fino a 60-70 km/h.

Per quanto riguarda la città di Catania, sarà interessata da una fase di marcato maltempo con rovesci e temporali anche di forte intensità. In particolare, i fenomeni più intensi si avranno tra la serata di giovedì e la mattinata di venerdì, con accumuli pluviometrici fino a 80 mm in 24 ore. Temperature stazionarie o in lieve calo sia nei valori massimi, con valori compresi tra 18°C e 20°C, sia nei valori minimi, con valori compresi tra 13°C e 16°C.