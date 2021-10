In arrivo il maltempo: piogge e rovesci anche temporaleschi

Nel corso del pomeriggio di oggi un minimo barico in ulteriore approfondimento tra la Sicilia e lo Ionio farà persistere condizioni di tempo spiccatamente perturbato sull'estremo Sud e innescherà un'intensa ventilazione, mediamente dai quadranti settentrionali, su tutto il Meridione e su buona parte del Centro. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Per la giornata di domani, nella provincia etnea, previsti cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. Nel bollettino della Protezione civile si legge: "Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori centro- orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati". In serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2415m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: pioggia.