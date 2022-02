Meteo, previste piogge e temperature in diminuzione

La fase stabile e soleggiata che sta caratterizzando la Sicilia subirà una battuta di arresto per il rapido passaggio di una perturbazione che martedì attraverserà la regione col suo carico di precipitazioni. A preannunciarlo sono le previsioni di 3bmeteo.com che hanno individuato i primi segnali del peggioramento già nelle prossime ore, quando è atteso un aumento della nuvolosità.

Tra sera e notte gli avamposti della perturbazione porteranno qualche precipitazione tra messinese e palermitano. I fenomeni tenderanno ad intensificarsi entro la mattinata di martedì allorché assumeranno anche carattere di rovescio. In tal frangente si estenderanno anche al messinese ionico e al catanese. Fiocchi di neve attesi fin verso i 1000-1200m. Altrove condizioni di variabilità con fenomeni meno probabili. Le temperature subiranno una generale diminuzione.



La caratteristica del peggioramento sarà il vento che soffierà anche forte, dapprima da Ponente mentre al passaggio della perturbazione subentreranno venti di Maestrale con raffiche fino a 60-80 km/h. I mari aumenteranno il loro stato fino a divenire agitati con possibili mareggiate sui tratti esposti. Da mercoledì tornerà l'alta pressione e le condizioni meteo volgeranno nuovamente al bello. Nel Catanese è attesa una veloce perturbazione attesa nella giornata di martedì quando ci sarà occasione per qualche pioggia. Neve sull'Etna sopra i 1000m. Calo termico sarà dovuto ai venti in rotazione e al rinforzo del maestrale.