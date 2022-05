Meteo, ponte del 2 giugno con sole e gran caldo: in arrivo l’anticiclone africano

Sole e gran caldo in Sicilia durante il prossimo fine settimana. Un campo di alta pressione d’origine sub-tropicale, garantirà condizioni meteorologiche tipicamente estive con temperature ampiamente superiori alle medie tipiche per il periodo. Nello specifico, le giornate di mercoledì e giovedì, trascorreranno all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le province con temperature ancora gradevoli con i valori massimi compresi tra 28°C e 31°C. E' quanto prevede il meteorologo di 3bmeteo.com Gaetano Genovese.

Da venerdì invece, in un contesto di condizioni meteorologiche governato dal cielo sereno o al più velato, si farà strada un ulteriore apporto di aria calda dai quadranti meridionali che farà aumentare ancora le temperature fino a portarsi su valori tipici per il mese di Agosto. Nelle zone interne infatti, la colonnina di mercurio potrà spingersi fin verso i 40°C, mentre lungo le coste, grazie all’azione mitigatrice delle brezze, il termometro si fermerà intorno ai 33°-34°C.

La città di Catania vivrà giornate tipicamente estive con cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso fino agli inizi della prossima settimana; da segnalare solo la presenza di nubi alte e stratificate tra venerdì e sabato, non in grado di recare precipitazioni. Temperature ampiamente superiori alle medie tipiche del periodo: le massime infatti raggiungeranno valori intorno ai 36°C tra venerdì e sabato, mentre le minime non scenderanno al di sotto dei 24°-25° fino a martedì della prossima settimana.