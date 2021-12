Previsioni meteo: instabilità sparsa ma anche ampie schiarite nel weekend

Sulla Sicilia dicembre inizia con una spiccata variabilità meteorologica. Una prima fase instabile interesserà l’isola nella giornata di venerdì con fenomeni anche forti sul versante tirrenico dove non sono esclusi locali allagamenti o criticità idrogeologiche. Neve sopra i 1400 mt. Sono le previsioni Federico Brescia di 3bmeteo.com

Ampie schiarite ovunque nella giornata di sabato. Domenica il tempo è destinato a peggiorare nuovamente, in particolare la sera su trapanese, agrigentino e zone interne meridionali. Le precipitazioni saranno deboli o moderate e a carattere sparso. Più asciutto sulle aree orientali e settentrionali dell’isola. Temperature in ascesa giovedì, in leggero calo nel weekend. Forte vento dai quadranti occidentali, giovedì e domenica di Libeccio, sabato di Maestrale. Mareggiate.

Su Catania il tempo questo weekend sarà discreto con ampi spazi soleggiati a parte una veloce parentesi di piogge e rovesci che interesserà la provincia venerdì pomeriggio e sera. Temperature stazionarie, massime oltre i 15°C.