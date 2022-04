Meteo in miglioramento per il 25 aprile: venti in attenuazione

Meteo in miglioramento per i prossimi giorni. Sulla Sicilia dopo la tempesta di Scirocco e polveri desertiche di giovedì, con raffiche oltre i 140 km/h sul Messinese, e le nubi di venerdì, responsabili per altro di deboli piogge soprattutto sul settore occidentale dell'Isola, il quadro meteorologico è atteso in deciso miglioramento nel corso del weekend.

Vincenzo Insinga, metereologo di 3bmeteo, ha fatto il punto: "La perturbazione atlantica in arrivo sull'Italia centro-settentrionale non andrà ad investire le nostre regioni meridionali. All'estremo Sud si farà spazio la rimonta di un campo di alta pressione dal nord Africa darà luogo ad un repentino ripristino di condizioni di tempo stabile e decisamente più soleggiato su tutta la Sicilia; sulla nostra regione già dalle prime ore di sabato sono attesi cieli sereni al più poco nuvolosi; i venti tenderanno ad attenuarsi e con essi il moto ondoso dei mari. Qualche nube in più potrebbe presentarsi nella giornata di domani, ma si tratterà di una copertura alta e sottile che dunque si limiterà ad apportare solo sterili e temporanee velature nel cielo".

"Anche nella giornata del 25 aprile la presenza dell'anticiclone garantirà tempo stabile, soleggiato, scarsa ventilazione e per di più con temperature in rialzo su tutta l'Isola valori massimi gradevoli sull'intero territorio regionale: la colonnina di mercurio oscillerà tra i 17-18 °C del versante tirrenico, i 20 °C di Messinese ionico e Trapanese, i 23-24 °C sull'Agrigentino e addirittura punte di 27-28 °C nell'entroterra catanese", conclude Insigna.