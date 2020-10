Meteo, in arrivo anticiclone africano sulla Sicilia

"Nei prossimi giorni anticiclone africano sulla Sicilia con tempo in prevalenza stabile, soleggiato e con temperature superiori alle medie del periodo". E' quanto afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: "Farà eccezione qualche annuvolamento sparso, in particolare mercoledì sul versante ionico e sul siracusano, dove non si esclude anche qualche pioviggine, ma per il resto prevarrà il Sole. Le temperature saranno in aumento, specie nelle massime, su valori che si porteranno oltre le medie del periodo".

Arriva la classica ottobrata dunque: attese punte di oltre 24-25°C sul versante tirrenico e sulle zone interne specie da venerdì prossimo. "Segnali di cambiamento si intravedono invece nel weekend e in particolare da domenica, quando l'anticiclone si indebolirà favorendo l'ingresso di correnti più fresche e instabili. Avremo così il ritorno di qualche rovescio o temporale sparso, contestualmente ad un calo delle temperature, soprattutto sul versante tirrenico e a un rinforzo dei venti da Ponente/Maestrale", conclude Ferrara di 3bmeteo.com