Meteo, per la Sicilia un'altra settimana di caldo infernale: attesi picchi di 45 gradi

Una nuova e poderosa ondata di caldo interessa la Sicilia. Ancora una volta protagonista, in questa torrida estate 2021, l'anticiclone nord-africano che dall'entroterra algerino sospinge proprio verso il Mediterraneo una massa d'aria d'estrazione desertica. La settimana si è aperta all'insegna di caldo torrido su tutta la Sicilia interna, con particolare riferimento a Ennese e Catanese, ove sono attese temperature prossime e localmente superiori ai 40 °C. Domani, secondo Vincenzo Insinga di 3bmeteo.com, il caldo aumenterà ancora a causa dei venti di Libeccio e Scirocco.

Sono previsti valori eccezionali in più di mezza Sicilia, Trapanese, Agrigentino, Nisseno, Ennese, entroterra palermitano, nonché su parte di Siracusano e Ragusano. Valori estremi sul settore tirrenico tra martedì e mercoledì con temperature record di 36-37 °C in piena notte su Palermitano e Messinese. Mercoledì con 43-44 °C su tutta la Sicilia e punte localmente prossime o addirittura superiori ai 45-46 °C nell'entroterra.

E dalla Protezione civile è arrivato un nuovo avviso per rischio incendi e ondate di calore. Si prevede, per la giornata di domani nella provincia di Palermo, temperature percepite fino a 39° C (livello 2, arancione) che sale al livello massimo nella giornata di mercoledì 11 agosto, con la previsione di temperature massime percepite di 41° C (livello 3, rosso). Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Palermo, permane la previsione di pericolosità massima (“alta”) e il livello di "attenzione" (colore rosso). Giovedì 12 è atteso un calo termico sulla Sicilia settentrionale, per effetto di più freschi venti dai quadranti settentrionali, che produrranno comunque un deciso aumento dei tassi di umidità relativa, apportando caldo afoso; massime ancora ben superiori ai 40 °C, con punte di 43 °C su Agrigentino, Nisseno e Ragusano. Tra il 14 agosto e la giornata di Ferragosto la colonnina di mercurio perderà 4-5°C su gran parte della Sicilia, ma, stanti i valori pregressi, permarrà comunque al di sopra delle medie climatiche del periodo. Dunque sebbene non con i valori estremi della prima parte di settimana, tutta la seconda decade di agosto sarà piuttosto calda e soleggiata su tutta la Sicilia.