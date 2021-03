Temperature in aumento nel weekend, arriva finalmente la primavera in Sicilia

Dopo l’ultimo colpo di coda dell’inverno, che ha riportato la neve sulle colline e montagne della Sicilia, nonché temperature sotto le medie del periodo, la seconda parte della settimana vedrà il graduale ritorno della primavera su tutta l’isola. Sono le previsioni di 3bmeteo.com. Merito di un campo di alte pressioni che dal Mediterraneo centro occidentale si porterà gradualmente sull’Isola, dando così il via a una fase di tempo più stabile e temperature in rialzo con valori più vicini alle medie del periodo. Nel dettaglio ancora qualche annuvolamento interesserà la Sicilia nella giornata di giovedì e in parte in quella di venerdì, in particolare i settori tirrenici e la dorsale appenninica settentrionale con il rischio di qualche isolato e breve fenomeno; maggiori aperture altrove con Sole alternato ad annuvolamenti di passaggio.

Nel weekend il sole sarà protagonista, con qualche transito di locali velature o stratificazioni. Le temperature sono destinate ad aumentare nel corso dei prossimi giorni con massime che nel weekend si porteranno vicine ai 18/20°C, punte di 22/23°C nella giornata di domenica, specie su palermitano e catanese. Anche i sostenuti venti settentrionali degli ultimi giorni si smorzeranno gradualmente lasciando spazio, tra sabato e domenica, a correnti miti di Scirocco e Libeccio che a tratti potrebbero risultare anche sostenute in particolar modo sui bacini meridionali che torneranno mossi o molto mossi.